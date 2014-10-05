Новый штамм коронавируса содержит 32 мутации.

Россия ограничивает въезд иностранцев из Гонконга и несколько городов Африки из-за нового штамма COVID-19 – B.1.1.529. Об сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В список попали: ЮАР, Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини, Также Россия продлит приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля 2022 года.

Кроме того, россияне, прибывающие из стран юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, должны будут пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Ранее у подковообразных летучих мышей нашли новый коронавирус RhGB01.

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