За весь период эпидемии от коронавируса в РФ скончались 2 722 человека.

В России за последние сутки от коронавируса умерли 91 человек. Об этом рассказали представители информационного центра оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Специалисты заявили, что наибольшее количество жертв, скончавшихся от инфекции, наблюдается в столичном регионе. Там за сутки зарегистрировано 77 летальных случаев от коронавируса.

На втором месте по количеству смертей находится Петербург. В Северной столице России от инфекции погибли пять человек. По две жертвы COVID-19 медики зарегистрировали в Ставропольском и Приморском краях. По одному пациенту скончались в Чечне, Забайкальском и Краснодарском краях, Ярославской и Самарской областях РФ.

Напомним, что за весь период распространения коронавируса в России от инфекции погибли 2 722 жителей.

В России зафиксировано 8 926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе страны.