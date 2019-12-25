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В России за последние сутки от коронавируса умерли 91 человек
Сегодня, 10:17
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lesjasap

В России за последние сутки от коронавируса умерли 91 человек

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За весь период эпидемии от коронавируса в РФ скончались 2 722 человека.

В России за последние сутки от коронавируса умерли 91 человек. Об этом рассказали представители информационного центра оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Специалисты заявили, что наибольшее количество жертв, скончавшихся от инфекции, наблюдается в столичном регионе. Там за сутки зарегистрировано 77 летальных случаев от коронавируса.

На втором месте по количеству смертей находится Петербург. В Северной столице России от инфекции погибли пять человек. По две жертвы COVID-19 медики зарегистрировали в Ставропольском и Приморском краях. По одному пациенту скончались в Чечне, Забайкальском и Краснодарском краях,  Ярославской и Самарской областях РФ.

Напомним, что за весь период распространения коронавируса в России от инфекции погибли 2 722 жителей.

В России зафиксировано 8 926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе страны. 

Теги: коронавирус, оперштаб
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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