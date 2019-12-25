Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Всего за сутки коронавирус выявили у 8 926 человек в 81 регионах России.

В России за сутки выявлено почти 9 тысяч случаев коронавируса.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за истекшие сутки на утро 18 мая в России выявлено 8 926 инфицированных COVID-19 в 81 субъектах страны. По-прежнему больше всех случаев в Москве, там за сутки коронавирус подтвердили у 3 238 человек, но это существенно ниже, чем за прошлые недели.

По регионам новые случаи заражения распределены следующим образом:

1. Москва - 3238

2. Московская область - 921

3. Санкт-Петербург - 425

4. Нижегородская область - 279

5. Свердловская область - 130

6. Саратовская область - 117

7. Брянская область - 115

8. Калужская область - 109

9. Красноярский край - 107

10. Ульяновская область - 106

11. Ярославская область - 103

12. Владимирская область - 99

13. Рязанская область - 94

14. Краснодарский край - 94

15. Республика Башкортостан - 94

16. Республика Дагестан - 89

17. Ростовская область - 87

18. Чувашская Республика - 87

19. Ханты-Мансийский АО - 86

20. Челябинская область - 85

21. Тульская область - 84

22. Тамбовская область - 82

23. Республика Татарстан - 80

24. Курская область - 79

25. Республика Северная Осетия - 75

26. Иркутская область - 75

27. Пензенская область - 71

28. Новосибирская область - 71

29. Приморский край - 71

30. Белгородская область - 70

31. Ленинградская область - 70

32. Орловская область - 68

33. Самарская область - 66

34. Кабардино-Балкарская Республика - 65

35. Ставропольский край - 65

36. Волгоградская область - 65

37. Омская область - 65

38. Ямало-Ненецкий АО - 59

39. Смоленская область - 56

40. Республика Бурятия - 56

41. Липецкая область - 54

42. Республика Марий Эл - 51

43. Хабаровский край - 50

44. Пермский край - 49

45. Ивановская область - 46

46. Тюменская область - 46

47. Алтайский край - 45

48. Воронежская область - 44

49. Республика Саха (Якутия) - 41

50. Забайкальский край - 40

51. Республика Коми - 37

52. Астраханская область - 36

53. Республика Ингушетия - 35

54. Оренбургская область - 34

55. Республика Мордовия - 33

56. Архангельская область - 32

57. Республика Адыгея - 32

58. Республика Тыва - 30

59. Республика Калмыкия - 28

60. Тверская область - 27

61. Калининградская область - 26

62. Республика Хакасия - 24

63. Вологодская область - 23

64. Чеченская Республика - 23

65. Новгородская область - 21

66. Псковская область - 19

67. Томская область - 18

68. Камчатский край - 18

69. Амурская область - 16

70. Карачаево-Черкесская Республика - 15

71. Мурманская область - 12

72. Костромская область - 10

73. Республика Карелия - 10

74. Республика Крым - 9

75. Курганская область - 8

76. Кировская область - 7

77. Кемеровская область - 7

78. Удмуртская Республика - 5

79. Республика Алтай - 3

80. Магаданская область - 3

81. г. Севастополь - 1

Таким образом, с начала эпидемии в России коронавирус подтвержден у 290 678 человек во всех регионах. От осложнений вызванных коронавирусной инфекцией скончались за весь период 2 722 пациентов. Выписаны по выздоровлению 70 209 человек.

Ранее: В Костроме выявлено еще 10 случаев коронавируса

Фото: pixabay.com