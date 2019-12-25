Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено почти 9 тысяч случаев коронавируса.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за истекшие сутки на утро 18 мая в России выявлено 8 926 инфицированных COVID-19 в 81 субъектах страны. По-прежнему больше всех случаев в Москве, там за сутки коронавирус подтвердили у 3 238 человек, но это существенно ниже, чем за прошлые недели.
По регионам новые случаи заражения распределены следующим образом:
1. Москва - 3238
2. Московская область - 921
3. Санкт-Петербург - 425
4. Нижегородская область - 279
5. Свердловская область - 130
6. Саратовская область - 117
7. Брянская область - 115
8. Калужская область - 109
9. Красноярский край - 107
10. Ульяновская область - 106
11. Ярославская область - 103
12. Владимирская область - 99
13. Рязанская область - 94
14. Краснодарский край - 94
15. Республика Башкортостан - 94
16. Республика Дагестан - 89
17. Ростовская область - 87
18. Чувашская Республика - 87
19. Ханты-Мансийский АО - 86
20. Челябинская область - 85
21. Тульская область - 84
22. Тамбовская область - 82
23. Республика Татарстан - 80
24. Курская область - 79
25. Республика Северная Осетия - 75
26. Иркутская область - 75
27. Пензенская область - 71
28. Новосибирская область - 71
29. Приморский край - 71
30. Белгородская область - 70
31. Ленинградская область - 70
32. Орловская область - 68
33. Самарская область - 66
34. Кабардино-Балкарская Республика - 65
35. Ставропольский край - 65
36. Волгоградская область - 65
37. Омская область - 65
38. Ямало-Ненецкий АО - 59
39. Смоленская область - 56
40. Республика Бурятия - 56
41. Липецкая область - 54
42. Республика Марий Эл - 51
43. Хабаровский край - 50
44. Пермский край - 49
45. Ивановская область - 46
46. Тюменская область - 46
47. Алтайский край - 45
48. Воронежская область - 44
49. Республика Саха (Якутия) - 41
50. Забайкальский край - 40
51. Республика Коми - 37
52. Астраханская область - 36
53. Республика Ингушетия - 35
54. Оренбургская область - 34
55. Республика Мордовия - 33
56. Архангельская область - 32
57. Республика Адыгея - 32
58. Республика Тыва - 30
59. Республика Калмыкия - 28
60. Тверская область - 27
61. Калининградская область - 26
62. Республика Хакасия - 24
63. Вологодская область - 23
64. Чеченская Республика - 23
65. Новгородская область - 21
66. Псковская область - 19
67. Томская область - 18
68. Камчатский край - 18
69. Амурская область - 16
70. Карачаево-Черкесская Республика - 15
71. Мурманская область - 12
72. Костромская область - 10
73. Республика Карелия - 10
74. Республика Крым - 9
75. Курганская область - 8
76. Кировская область - 7
77. Кемеровская область - 7
78. Удмуртская Республика - 5
79. Республика Алтай - 3
80. Магаданская область - 3
81. г. Севастополь - 1
Таким образом, с начала эпидемии в России коронавирус подтвержден у 290 678 человек во всех регионах. От осложнений вызванных коронавирусной инфекцией скончались за весь период 2 722 пациентов. Выписаны по выздоровлению 70 209 человек.
Ранее: В Костроме выявлено еще 10 случаев коронавируса
Фото: pixabay.com
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