В Новосибирской области коронавирус выявлен ещё у 71 человек

Более 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

В Новосибирской области за сутки выявлено еще 71 случай инфицирования коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Новосибирской области сообщает, что в регионе выявлено еще 71 человек с COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии в области коронавирус подтвержден у 1652 человек. Из них 20 человек скончались, 638 человек выписаны по выздоровлению.

На сегодняшний день 65 пациента с тяжелым протеканием болезни, из них 21 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее: Описаны отличия попавшего в Россию штамма коронавируса

Фото: pixabay.com