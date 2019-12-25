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В Новосибирской области коронавирус выявлен ещё у 71 человек
Сегодня, 8:37
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MShaffter

В Новосибирской области коронавирус выявлен ещё у 71 человек

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Более 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

В Новосибирской области за сутки выявлено еще 71 случай инфицирования коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Новосибирской области сообщает, что в регионе выявлено еще 71 человек с COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии в области коронавирус подтвержден у 1652 человек. Из них 20 человек скончались, 638 человек выписаны по выздоровлению. 

На сегодняшний день 65 пациента с тяжелым протеканием болезни, из них 21 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее: Описаны отличия попавшего в Россию штамма коронавируса

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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