Анча Баранова рассказала, о "злом" характере штамма коронавируса, попавшего в РФ.

Описаны отличия попавшего в Россию штамма коронавируса. Об этом журналистам "Ленты.ру" рассказала глава Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова. Специалист пояснила, что на территории страны распространяется "ирано-европейский"штамм. Его можно считать злее, чем остальные. Он характеризуется более быстрым заражением, а также большим количеством бессимптомных носителей.

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Баранова отметила, что по международной карте распространения коронавируса SARS-CoV-2, ученые зарегистрировали около 30 штаммов коронавируса. Инфекция появилась в Китае, затем через Иран попала в Европу. После этого коронавирус пробрался на территорию России. Европейский штамм считается более агрессивнее, чем азиатский.

Специалист напомнила, что высокая заразность и большое количество бессимптомных пациентов говорит о том, что при помощи данного штамма Россия быстрее достигнет "коллективного иммунитета" против инфекции.

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