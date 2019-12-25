В Костромской области коронавирус выявили у 10 человек

Шесть пациентов в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

В Костромской области количество зараженных коронавирусом увеличилось еще на 10 человек.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что на утро понедельника 18 мая в регионе коронавирус подтвердили еще у 10 жителей:

Буй - 3 человека

Волгореченск - 3 человека

Кострома - 2 человека

Нерехта - 1 человек

Судиславский район - 1 человек.

На сегодняшний день с начала эпидемии в области коронавирус выявлен у 487 человек. Из них выздоровели 203 человека (24 за последние сутки). Летальных исходов у пациентов с коронавирусом 7. На сегодняшний день 46 человек проходят лечение стационарно, из них 6 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные проходят лечение на дому.

Администрация Костромской области напоминает о требовании использовать средства защиты органов дыхания в общественных местах – магазинах, аптеках, общественном транспорте, а также о необходимости соблюдения социальной дистанции и требованиях к личной гигиене. Это сократит риск распространения коронавирусной инфекции.



Пресс-служба губернатора Костромской области

Сегодня ранее: В Новосибирской области коронавирус выявили у 71 человека.

Фото: оперштаб по Костромской области, pixabay.com