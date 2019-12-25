За сутки от коронавируса в России излечилось 2 836 человек.

В России зафиксировано 8 926 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 81 регионе. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил 3,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрирован 290 678 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 3 238. Далее идут Московская область — 921, Санкт-Петербург — 425, Нижегородская область — 279, Свердловская область — 130.

За сутки от коронавируса в России излечилось 2 836 человек. За весь период — 70 209.

За минувшие сутки скончался 91 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 2 722 человека.

Отмечается, что у 40,1% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

Ранее мы рассказывали, что в Костромской области коронавирус выявили у 10 человек.