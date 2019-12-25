За время пандемии в РФ от COVID-19 погибло 2 212 человек.

В России за последние сутки от коронавируса погибли 96 человек. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Специалисты рассказали, что наибольшее количество жертв скончались от инфекции в Москве. Там медики зарегистрировали 53 смерти. Еще семеро погибли в Московской области, пятеро - в Петербурге, четверо - в Калужской области, трое - в Нижегородской области, Ингушетии и Дагестане.

Два человека с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии. По одному погибшему пациенту с инфекцией зафиксировано в Брянской, Тамбовской, Волгоградской, Саратовской, Томской, Ульяновской, Ростовской областях, а также Коми, Мордовии, Хакасии, Тыве, Северной Осетии, Адыгее, Карелии, Марий Эле и Камчатском крае.

Напомним, что за весь период распространения коронавируса в России от COVID-19 скончались 2 212 человек. На утро 13 мая выявлено 10 028 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны.



