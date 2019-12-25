За сутки от коронавируса в России излечилось 4 491 человек.

В России зафиксировано 10 028 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил 4,3%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрирован 242 271 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 4 703. Далее идут Московская область — 962, Санкт-Петербург — 435, Нижегородская область — 271, Свердловская область — 135.

За сутки от коронавируса в России излечилось 4 491 человек. За весь период — 48 003.

За минувшие сутки скончалось 96 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 2 212 человек.

Отмечается, что у 44,5% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

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