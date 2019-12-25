Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки коронавирус выявили чуть более у 10 тысяч человек в 83 регионах.

За сутки в России выявили еще 10 028 инфицированных коронавирусом в 83 регионах.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает статистику по коронавирсу на 13 мая. За истекшие сутки коронавирус подтвердился еще у 10 тысяч 28 человек. По-прежнему больше всех в Москве, там за сутки коронавирус подтвердили у 4703. Это значительно меньше, чем все предыдущие дни.

По остальным регионам новые случаи инфицирования распределены следующим образом:

1. Москва - 4703

2. Московская область - 962

3. Санкт-Петербург - 435

4. Нижегородская область - 271

5. Свердловская область - 135

6. Волгоградская область - 124

7. Республика Дагестан - 109

8. Рязанская область - 97

9. Смоленская область - 97

10. Краснодарский край - 96

11. Калужская область - 94

12. Красноярский край - 93

13. Белгородская область - 90

14. Тульская область - 89

15. Ярославская область - 88

16. Ростовская область - 87

17. Республика Татарстан - 87

18. Тамбовская область - 85

19. Саратовская область - 85

20. Самарская область - 79

21. Республика Северная Осетия - 78

22. Чувашская Республика - 78

23. Тюменская область - 75

24. Кабардино-Балкарская Республика - 74

25. Новосибирская область - 74

26. Брянская область - 73

27. Владимирская область - 72

28. Курская область - 67

29. Ленинградская область - 66

30. Орловская область - 59

31. Приморский край - 53

32. Ставропольский край - 51

33. Челябинская область - 51

34. Оренбургская область - 50

35. Республика Башкортостан - 49

36. Ямало-Ненецкий АО - 49

37. Пермский край - 48

38. Липецкая область - 46

39. Ульяновская область - 46

40. Республика Саха (Якутия) - 46

41. Хабаровский край - 46

42. Астраханская область - 44

43. Мурманская область - 43

44. Республика Ингушетия - 43

45. Ханты-Мансийский АО - 43

46. Алтайский край - 43

47. Пензенская область - 42

48. Воронежская область - 40

49. Калининградская область - 40

50. Республика Мордовия - 37

51. Республика Калмыкия - 35

52. Республика Марий Эл - 32

53. Чеченская Республика - 28

54. Республика Бурятия - 28

55. Еврейская АО - 24

56. Омская область - 23

57. Забайкальский край - 22

58. Республика Хакасия - 21

59. Кировская область - 20

60. Иркутская область - 20

61. Камчатский край - 20

62. Архангельская область - 19

63. Республика Адыгея - 19

64. Костромская область - 18

65. Вологодская область - 17

66. Томская область - 17

67. Новгородская область - 14

68. Республика Тыва - 13

69. Амурская область - 13

70. Республика Коми - 12

71. Карачаево-Черкесская Республика - 12

72. Псковская область - 11

73. Ивановская область - 10

74. Тверская область - 10

75. Кемеровская область - 9

76. Республика Крым - 7

77. Республика Карелия - 5

78. Магаданская область - 5

79. Республика Алтай - 4

80. Чукотский АО - 4

81. Курганская область - 2

82. Сахалинская область - 1

83. г. Севастополь – 1

Нарастающим итогом в России 242 271 подтвержденных диагноза COVID-19. Из них выздоровели 48 003 человека (+4 491 за сутки), скончались 2 212 пациентов (за сутки 96 человек).

Фото: pixabay.com