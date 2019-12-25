Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России выявили еще 10 028 инфицированных коронавирусом в 83 регионах.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает статистику по коронавирсу на 13 мая. За истекшие сутки коронавирус подтвердился еще у 10 тысяч 28 человек. По-прежнему больше всех в Москве, там за сутки коронавирус подтвердили у 4703. Это значительно меньше, чем все предыдущие дни.
По остальным регионам новые случаи инфицирования распределены следующим образом:
1. Москва - 4703
2. Московская область - 962
3. Санкт-Петербург - 435
4. Нижегородская область - 271
5. Свердловская область - 135
6. Волгоградская область - 124
7. Республика Дагестан - 109
8. Рязанская область - 97
9. Смоленская область - 97
10. Краснодарский край - 96
11. Калужская область - 94
12. Красноярский край - 93
13. Белгородская область - 90
14. Тульская область - 89
15. Ярославская область - 88
16. Ростовская область - 87
17. Республика Татарстан - 87
18. Тамбовская область - 85
19. Саратовская область - 85
20. Самарская область - 79
21. Республика Северная Осетия - 78
22. Чувашская Республика - 78
23. Тюменская область - 75
24. Кабардино-Балкарская Республика - 74
25. Новосибирская область - 74
26. Брянская область - 73
27. Владимирская область - 72
28. Курская область - 67
29. Ленинградская область - 66
30. Орловская область - 59
31. Приморский край - 53
32. Ставропольский край - 51
33. Челябинская область - 51
34. Оренбургская область - 50
35. Республика Башкортостан - 49
36. Ямало-Ненецкий АО - 49
37. Пермский край - 48
38. Липецкая область - 46
39. Ульяновская область - 46
40. Республика Саха (Якутия) - 46
41. Хабаровский край - 46
42. Астраханская область - 44
43. Мурманская область - 43
44. Республика Ингушетия - 43
45. Ханты-Мансийский АО - 43
46. Алтайский край - 43
47. Пензенская область - 42
48. Воронежская область - 40
49. Калининградская область - 40
50. Республика Мордовия - 37
51. Республика Калмыкия - 35
52. Республика Марий Эл - 32
53. Чеченская Республика - 28
54. Республика Бурятия - 28
55. Еврейская АО - 24
56. Омская область - 23
57. Забайкальский край - 22
58. Республика Хакасия - 21
59. Кировская область - 20
60. Иркутская область - 20
61. Камчатский край - 20
62. Архангельская область - 19
63. Республика Адыгея - 19
64. Костромская область - 18
65. Вологодская область - 17
66. Томская область - 17
67. Новгородская область - 14
68. Республика Тыва - 13
69. Амурская область - 13
70. Республика Коми - 12
71. Карачаево-Черкесская Республика - 12
72. Псковская область - 11
73. Ивановская область - 10
74. Тверская область - 10
75. Кемеровская область - 9
76. Республика Крым - 7
77. Республика Карелия - 5
78. Магаданская область - 5
79. Республика Алтай - 4
80. Чукотский АО - 4
81. Курганская область - 2
82. Сахалинская область - 1
83. г. Севастополь – 1
Нарастающим итогом в России 242 271 подтвержденных диагноза COVID-19. Из них выздоровели 48 003 человека (+4 491 за сутки), скончались 2 212 пациентов (за сутки 96 человек).
Фото: pixabay.com
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