Ранее указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В России вступили в силу новые правила отпуска для многодетных родителей. Об этом сообщили журналисты из "Российской газеты". По данным источника, с 20 марта изменились требования к отпуску в отношении семей, в которых есть три и более ребенка в возрасте до 18 лет. Эти граждане могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для себя время до того момента, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.

Напомним, что соответствующий закон 9 марта подписал президент РФ Владимир Путин. Правки внесены в статью 262.2 Трудового кодекса. Ранее отпуск в удобное для себя время могли брать сотрудники с тремя и более детьми в возрасте до 12 лет. Изменения позволят родителям больше времени уделять семье и воспитанию детей, а также совмещать время отдыха матери и отца.

Напомним, что базовый отпуск в России составляет 28 календарных дней. Государственные гражданские служащие, педагоги, работники с вредными или опасными условиями труда имеют дополнительные дни для отдыха.

Путин назвал охрану прав несовершеннолетних абсолютным приоритетом.

Фото: Piter.tv