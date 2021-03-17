Путин назвал охрану прав несовершеннолетних абсолютным приоритетом

Российский президент Владимир Путин назвал охрану прав детей абсолютным приоритетом. Об этом политик сообщил на расширенном заседании Генеральной прокуратуры. Он призвал рассматривать проблемы многодетных семей, несовершеннолетних инвалидов и сирот в первостепенном порядке.
Среди безусловных приоритетов - охрана прав несовершеннолетних. Нарушений здесь по-прежнему, вы хорошо знаете это, немало. Поэтому обращения многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, опекунов детей-сирот прошу рассматривать в первоочередном порядке.
Владимир Путин, президент РФ
Глава государства призвал представителей надзорного ведомства привлекать к решению таких ситуаций региональные и муниципальные администрации, а также опираться на информацию от общественных организацией.
Путин обратил внимание Генпрокуратуры на проблему роста тарифов на ЖКХ.
Видео: kremlin.ru
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