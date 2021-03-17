Президент России Владимир Путин заявил, что критической ситуации с задержкой зарплат в стране удалось не допустить. Об этом он говорил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
Несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек.
Владимир Путин, президент России
Он рассказал, что предпринятые меры помогли выплатить гражданам долги по заработной плате на общую сумму 22 миллиарда рублей.
Ранее в Кремле оценили доклад разведки США о вмешательстве России в выборы.
Видео: kremlin.ru
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