Предпринятые меры помогли выплатить гражданам долги по заработной плате на общую сумму 22 миллиарда рублей.

Президент России Владимир Путин заявил, что критической ситуации с задержкой зарплат в стране удалось не допустить. Об этом он говорил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек. Владимир Путин, президент России

Он рассказал, что предпринятые меры помогли выплатить гражданам долги по заработной плате на общую сумму 22 миллиарда рублей.

Ранее в Кремле оценили доклад разведки США о вмешательстве России в выборы.

Видео: kremlin.ru