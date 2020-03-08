В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

О деталях новой формы полиса сообщили РИА "Новости".

С 8 марта 2020 года в России начал действовать новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Автостраховщики перешли на работу по новой схеме.

Теперь информация о договоре КАСКО водителям могут внести и на обратную сторону полиса ОСАГО, а также им больше не придется заключать договор добровольного автострахования в форме отдельного документа. В полисе нового формата требуется указать риски утраты или повреждения машины, а также держать франшизу, которая не превышала бы 20% от суммы страховки.

Одинаковым должен быть срок окончания договоров обязательного и добровольного страхования, а от добровольной страховки можно отказаться без завершения соглашения по обязательной.

Ранее мы сообщали о том, чем недовольны россияне в ОСАГО. Также детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России. Законопроект разрабатывается Российским союзом автостраховщиков совместно с Банком России и МВД.