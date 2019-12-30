Подразделения появятся в страховых компаниях.

Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России. Законопроект разрабатывается Российским союзом автостраховщиков совместно с Банком России и МВД. Об этом сообщили "Известия".

Подразделения для борьбы с преступлениями будут созданы внутри страховых компаний. И страховщики, и сами частные детективы получат дополнительные полномочия. Аналитики посчитали, что сыщиков, которые являются экспертами в автостраховании по стране, не больше тысячи. Именно поэтому их услуги - дорогостоящие.

Привлекать специалиста сейчас можно только по согласованию с автовладельцем. Чаще всего мошенничество в отрасли страхования происходит в девяти регионах России. В антирейтинг попали Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Ингушетия, Чечня, Дагестан и Северная Осетия.

Ранее Piter.tv писал о том, что выявлены главные причины недовольства россиян ОСАГО.

