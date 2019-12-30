Эксперты рассказали об основных претензиях водителей к страховщикам.

Выявлены главные причины недовольства россиян ОСАГО. Почти 20% потребителей недовольны услугами, которые предоставляют компании-страховщики. Еще 8% автомобилистов скорее недовольны их работой, а 73% - полностью удовлетворены. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на исследование Финансового университета. Чаще всего клиенты разочаровываются после личного контакта со своим страховщиком

Например, отказ в выплате точно не оставит человека довольным прокомментировал эксперт

Среди негативных факторов - более долгий срок ожидания ремонта автомобиля. Многие владельцы привыкли, что им возвращают машину день в после аварии. В случае с ОСАГО им придется немного подождать, так как нужно время на разбирательство. Сам ремонт также вызывает вопросы, так как его приходится делать у незнакомого мастера и не в привычном автосервисе. К раздражающим фактором также относится неполная выплата, а также попытки занижения возмещения убытков.

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