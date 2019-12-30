Изменения вступят в силу с 1 октября.

В ГИБДД рассказали о новых правилах сдачи экзамена на права категорий B, C и D. С 1 октября отдельного этапа "площадка" не будет. Его элементы будут проводить во время практического тестирования на дорогах города. Об этом пишет ТАСС.

В частности, заезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве и параллельную парковку можно будет выполнить на стоянках у торговых центров или на закрытых территориях. На трассах будут проверять технику движения с максимально разрешенной скоростью, а также проезд перекрестка и ж/д переезда. Экзаменуемым не станут сообщать маршруты заранее, как это делается сейчас.

Кроме того, с 1 октября хотят отменить штрафную балльную систему. Сегодня при наборе пяти штрафных баллов экзамен считается проваленным.

Теоретическую часть планируется расширить и дополнить вопросами по психологии и медицине. Процедура оценки и продолжительность экзамена также изменятся. Число задач в двух экзаменационных комплектах AB и CD увеличится до нескольких тысяч. Сейчас в каждом из них по 800 вопросов, а в одном билете – 20. Эта цифра вырастет до 50.

С января 2020 года вступили в силу и другие изменения. Теперь разрешена учебная езда на магистралях со скоростью выше 60 км/ч. Получить категорию для вождения общественного транспорта можно не с 16, а с 20 лет.

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