Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся электронного ОСАГО

В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь водители могут предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в электронном виде.
При этом полицейский сможет проверить факт заключения договора ОСАГО, запросив необходимые сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.
Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон об ОСАГО еще в мае. До сих пор они не были прописаны в ПДД, что нередко становилось причиной конфликтов на дорогах.
Видео: YouTube / autoee, ДПС ГИБДД УМВД РОССИИ, Bataysk
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