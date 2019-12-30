  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:54
24
Rybka123
Код вставки плеера

Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся электронного ОСАГО

0 0

Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон об ОСАГО еще в мае.

В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь водители могут предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

При этом полицейский сможет проверить факт заключения договора ОСАГО, запросив необходимые сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон об ОСАГО еще в мае. До сих пор они не были прописаны в ПДД, что нередко становилось причиной конфликтов на дорогах.

Видео: YouTube / autoee, ДПС ГИБДД УМВД РОССИИ, Bataysk

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии