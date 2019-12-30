Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся электронного ОСАГО

Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон об ОСАГО еще в мае.

В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь водители могут предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

При этом полицейский сможет проверить факт заключения договора ОСАГО, запросив необходимые сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон об ОСАГО еще в мае. До сих пор они не были прописаны в ПДД, что нередко становилось причиной конфликтов на дорогах.

Видео: YouTube / autoee, ДПС ГИБДД УМВД РОССИИ, Bataysk