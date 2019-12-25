В России выявили 8885 новых случаев заражения коронавирусом

Число зараженных в РФ с начала пандемии увеличилось до 4 510 744 человек.

В России выявили 8885 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время общее число пациентов с начала пандемии составляет 4 510 744 человек. Темп прироста зафиксирован на отметке в 0,20 процента.

В России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8885 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1062 (11,9%) без клинических проявлений. пресс-служба оперштаба РФ

Число выздоровевших после заражения коронавирусом достигло отметки в 4 130 498 человек. Только за последние сутки вылечились от инфекции 10 337 гражданина РФ. От общего числа зараженных доля выздоровевших увеличилась до 91,6 процента.

При этом количество смертельных исходов возросло за сутки на 387 человек против 405 днем ранее. От COVID-19 в стране скончались 97 404 человек.

Свыше 20 тысяч петербуржцев сдали тесты на ковид за сутки.

Фото: Pixabay.com, оперштаб