Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

В регионе планируют наращивать темпы вакцинации от COVID-19.

В Московской области чаще всего с коронавирусом госпитализируют пожилых людей старше 60 лет. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Доля тех, кто находится на койках, действительно, под 80% — это 60 плюс. Поэтому мы разными способами, учитывая добровольное начало вакцинации, работаем и просим в семейном кругу, разъясняем, что прививка, "Спутником" в частности, безопасна Андрей Воробьев

В последние объем вакцинации в Подмосковье вырос до 15-16 тысяч человек в сутки, что в 4 раза больше показателей с момента начала. По словам губернатор МО, дальше темпы будут только наращиваться.

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