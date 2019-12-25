Свыше 20 тысяч петербуржцев сдали тесты на ковид за сутки

В службе "122" обработали более 13 тысяч вызовов.

За последние сутки, 26 марта, в Петербурге обследовали на коронавирус 20 236 человек. Об этом сообщили в городском оперштабе "Петербург против коронавируса".

В то же время служба "122" обработала более 13 тысяч вызовов, связанных с коронавирусом. Отмечается, что с октября и по сей день продолжается регистрация петербургских волонтеров, помогающих местным жителям – на сегодняшний день 1153 человека прошли обучение и аккредитацию и выполнили 6410 заявок. Гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов получили 195 167 человек с октября.

Минздрав поручил Смольному задачу привить от коронавируса более 2 млн петербуржцев.

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