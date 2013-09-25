В городе ставят цели менее амбициозные.

Минздрав поручил Смольному задачу привить от коронавируса более 2 млн петербуржцев. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал замглавы городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Представитель комздрава рассказал, что по планам Межведомственной рабочей группы под руководством академика Евгения Шляхто, в Петербурге должны привить около 1,2 млн человек. Сейчас в городе выполнено порядка 28 процентов от той цифры, отмечает Сарана. Сравнивая с планами Минздрава, выполнено 13%, добавляет он.

По данным на среду, от коронавируса в Петербурге привили более 336 тысяч человек. В поликлиниках остается 27 273 комплекта вакцины, которые не были израсходованы.

Фото: Piter.tv