В поликлиниках остается 27 273 комплекта вакцины, которые не были израсходованы.

От коронавируса в Петербурге привили более 336 тысяч человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 24 марта, распространяемой пресс-службой Смольного.

В отчете приводится информация, что из общего числа привитых (336 769 человек) полностью закончили цикл вакцинации 250 563 человека. В поликлиниках остается 27 273 комплекта вакцины, которые не были израсходованы.

Всего в Петербурге вакцинировано 336 769 человек. Из них 250 563 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 4 447 человек, вторично – 6 825. За весь период в город поставлено 403 242 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 27 273 комплекта – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

В Северную столицу накануне поступило почти 40 тысяч комплектов вакцины, первую партию уже распределяют по пунктам вакцинации.

Фото: Piter.tv