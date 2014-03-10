Сегодня именно столько комплектов распределили по пунктам вакцинации.

11,8 тыс. комплектов вакцины "Спутник V" распределяют в Петербурге. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 24 марта, распространяемой пресс-службой правительства города.

В Северную столицу накануне поступило почти 40 тысяч комплектов вакцины, первую партию уже распределяют по пунктам вакцинации.

В город поступила новая партия вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) в количестве 39 200 комплектов. По пунктам вакцинации сегодня распределяется 11 800 комплектов из этой партии – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv