В России выросло число ушедших на карантин школ. Об этом рассказали представители Минпросвещения России в Telegram-канале "Большая перемена РФ". Чиновники разместили в мессенджере ежедневную инфографику. Из нее стало понятно, что число общеобразовательных учреждений по стране, которые закрылись на карантин из-за пандемии коронавируса, увеличилось до 79. Учреждения находятся в 26 субъектах РФ.
В пятницу 4 декабря Минпросвещения России сообщило о 72 школах, ушедших на карантин.
Минпросвещения: около 20% школьников учатся дистанционно.
Фото: Piter.tv, Telegram-канал "Большая перемена РФ".
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все