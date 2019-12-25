Карантинные меры распространились на 79 учебных заведений в 26 регионах страны.

В России выросло число ушедших на карантин школ. Об этом рассказали представители Минпросвещения России в Telegram-канале "Большая перемена РФ". Чиновники разместили в мессенджере ежедневную инфографику. Из нее стало понятно, что число общеобразовательных учреждений по стране, которые закрылись на карантин из-за пандемии коронавируса, увеличилось до 79. Учреждения находятся в 26 субъектах РФ.

В пятницу 4 декабря Минпросвещения России сообщило о 72 школах, ушедших на карантин.

Минпросвещения: около 20% школьников учатся дистанционно.

Фото: Piter.tv, Telegram-канал "Большая перемена РФ".