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В России выросло число ушедших на карантин школ
Сегодня, 9:25
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lesjasap

В России выросло число ушедших на карантин школ

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Карантинные меры распространились на 79 учебных заведений в 26 регионах страны.

В России выросло число ушедших на карантин школ. Об этом рассказали представители Минпросвещения России в  Telegram-канале "Большая перемена РФ". Чиновники разместили в мессенджере ежедневную инфографику. Из нее стало понятно, что число общеобразовательных учреждений по стране, которые закрылись на карантин из-за пандемии коронавируса,  увеличилось до 79. Учреждения находятся в 26 субъектах РФ.

В пятницу 4 декабря Минпросвещения России сообщило о 72 школах, ушедших на карантин.

Минпросвещения: около 20% школьников учатся дистанционно.

Фото: Piter.tv, Telegram-канал "Большая перемена РФ".

Теги: карантин, минпросвещения, регионы, школа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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