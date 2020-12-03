По словам Кравцова, сейчас на карантине по всей России находится 27 школ в стране.

В 12 регионах России школьников уже вернули на очное обучение. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия-24".

Он рассказал, что многие регионы России продлили школьные каникулы. Некоторые ввели после них дистанционное обучение. Кравцов подчеркнул, что в 12 регионах уже школьники продолжают обучаться очно. Это Красноярский край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Смоленская область и другие регионы.

По словам Кравцова, сейчас на карантине по всей России находится 27 школ в стране.

Ранее в Петербурге запустили образовательную программу для педагогов старше 50 лет.

Видео: YT / Россия 24