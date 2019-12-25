В Петербурге запустили образовательную программу для педагогов старше 50 лет

Они смогут освоить новые профессии.

В Петербурге запустили программу по переобучению граждан старше 50 лет, они смогут получить новые профессии. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 2-го декабря.

Программа рассчитана на работников образовательных организаций ― категории, которая оказалась наиболее чувствительной к изменениям в период пандемии и ограничительных мер. Также она подойдет сотрудникам административно-хозяйственных и финансово-экономических отделов.Таким образом они смогут избежать эмоционального выгорания, считает губернатор города.

Обучение будет проходить в Политехническом колледже городского хозяйства. Петербуржцам расскажут, как научиться работать в условиях пандемии и сохранить при этом здоровье. Также на курсах будут обучать другим профессиям, причем бесплатно. Каким именно, не сообщается.

Программа поддержки педагогов проходит в рамках национального проекта "Демография".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ЗакСе призвали перевести все школы Петербурга на дистанционное обучение.

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