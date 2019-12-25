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В ЗакСе призвали перевести все школы Петербурга на дистанционное обучение
Сегодня, 13:07
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IRINA_CHALKINA

В ЗакСе призвали перевести все школы Петербурга на дистанционное обучение

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Уровень заболеваемости коронавирусом среди педагогов на сегодняшний день составляет в Петербурге около 5 – 6%. 

Петербургкие депутаты призвали власти Северной столицы перевести все школы города на дистанционное обучение. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV. 

Глава фракции Партии роста Оксана Дмитриева, передает "Форпост Северо-Запад" высказала соответствующее пожелание во время заседания Законодательного собрания. По её словам, в Северной столице уровень заболеваемости педагогов составляет около 5 – 6%. 

Напомним, что в Петербурге образовательные учреждения принимают заявления на смешанную форму обучения. Эта форма обучения оформляется как запрос от родителей, которые  приняли решение оставить ребёнка дома из-за эпидемиологической ситуации.

Ранее мы сообщали о том, что в ночь с 7 на 8 декабря на Дворцовую площадь привезут живую елку.

Фото:Piter.TV

Теги: дистанционное обучение, закс, школы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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