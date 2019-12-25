В ЗакСе призвали перевести все школы Петербурга на дистанционное обучение

Петербургкие депутаты призвали власти Северной столицы перевести все школы города на дистанционное обучение. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.
Глава фракции Партии роста Оксана Дмитриева, передает "Форпост Северо-Запад" высказала соответствующее пожелание во время заседания Законодательного собрания. По её словам, в Северной столице уровень заболеваемости педагогов составляет около 5 – 6%.
Напомним, что в Петербурге образовательные учреждения принимают заявления на смешанную форму обучения. Эта форма обучения оформляется как запрос от родителей, которые приняли решение оставить ребёнка дома из-за эпидемиологической ситуации.
Ранее мы сообщали о том, что в ночь с 7 на 8 декабря на Дворцовую площадь привезут живую елку.
Фото:Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все