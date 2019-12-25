Минпросвещения: около 20% школьников учатся дистанционно

Удаленный режим обучения в ведомстве назвали временным решением.

Минпросвещения России заявило, что около 20% школьников учатся дистанционно. Об этом на заседании председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями рассказал заместитель министра профильного ведомства Андрей Корнеев.

20% обучающихся в школах вынуждены обучаться с применением дистанционных образовательных технологий. Еще раз напомню, что это временная вынужденная мера. Все мы ждем, чтобы обучающиеся вернулись к привычному всем формату обучения Андрей Корнеев, замминистра просвещения России

Чиновник напомнил, что дистанционные технологии в обучении применяются в России с 2012 года. Однако масштабное распространение они получили из-за пандемии коронавируса. По словам Корнеева, родители недовольны тем, что сейчас не существует четкого нормативно-правового регулирования данной сферы.

Действующий приказ не адаптирован для детей, обучающихся в школах, не отвечает на многие вопросы. А законодательное закрепление полномочий на регулирование этой сферы у министерства просвещения в настоящее время отсутствует Андрей Корнеев, замминистра просвещения России

Минпросвещения не планирует делать дистанционное обучение постоянным.

Фото: Piter.tv