Минпросвещения не планирует делать дистанционное обучение постоянным

Сергей Кравцов рассказал о вынужденных мерах для обучения по "удаленке".

Минпросвещения России не планирует делать дистанционное обучение постоянным. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Чиновник отметил, что удаленное обучение является вынужденной мерой в условиях распространения коронавируса.

Еще раз подчеркиваю, потому что во многих чатах и сообществах и нам пишут, якобы дистанционное обучение будет всегда. Этого не будет… Никогда мы не откажемся от традиционной системы образования Сергей Кравцов, министр просвещения России

Напомним, что ранее чиновник заявил, что уже 12 российских регионов вернулись на режим очного обучения благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки.