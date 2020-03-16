Каждый десятый россиянин из зараженных инфекцией уже выздоровел.

В России выписали более 10% заболевших коронавирусом. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко "РИА Новостям". По словам чиновника, каждый десятый россиянин из зараженных инфекцией уже выздоровел. Речь идет о гражданах, которые были инфицированы одними из первых в стране

Это те, которые поступали в предыдущие периоды, уже непосредственно заразившиеся прокомментировал специалист

По данным Мурашко, в РФ на данный момент выявлено 66 пациентов с коронавирусом за все время существования инфекции.

Напомним, что 16 марта в Красноярске выявили еще одного возможного зараженного коронавирусом. Недавно мужчина приехал на родину из Австралии. Предварительно ему сделали тесты, которые подтвердили наличие инфекции. Теперь анализы пациента направлены в новосибирскую лабораторию для подтверждения диагноза.

Ранее Мишустин рассказал, как коронавирусом заразились последние заболевшие россияне.

Видео: YouTube/Росздравнадзор, Radio Free Europe/Radio Liberty