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Мишустин рассказал, как коронавирусом заразились последние заболевшие россияне

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Премьер считает, что люди заразились вирусом за счет близких.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как коронавирусом заразились последние заболевшие россияне. По его мнению, они заболели из-за общения с инфицированными людьми. Слова премьер-министра передают РИА "Новости".

Мишустин считает, что люди заразились вирусом за счет близких.

- К нам этот вирус завезли те, кто приехал из стран, где он уже распространился, - сказал председатель правительства.

По словам Мишустина, власти РФ будут действовать на опережение, чтобы вирус не разрастался.

Общее число инфицированных на территории России увеличилось до 64 человек.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с положительным анализом на коронавирус.

Теги: коронавирус, мишустин, пандемия, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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