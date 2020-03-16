Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как коронавирусом заразились последние заболевшие россияне. По его мнению, они заболели из-за общения с инфицированными людьми. Слова премьер-министра передают РИА "Новости".
Мишустин считает, что люди заразились вирусом за счет близких.
- К нам этот вирус завезли те, кто приехал из стран, где он уже распространился, - сказал председатель правительства.
По словам Мишустина, власти РФ будут действовать на опережение, чтобы вирус не разрастался.
Общее число инфицированных на территории России увеличилось до 64 человек.
Ранее СМИ сообщали, что в Москве из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с положительным анализом на коронавирус.
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