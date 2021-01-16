В России выйдет новый приключенческий фильм с Элайджей Вудом

В прокате картина появится с 3 октября.

Компания "Экспонента фильм" выпустит с третьего октября в российский прокат комедию "Фантастическое путешествие" (в оригинале название ленты - Bookworm, "Книжный червь"). Режиссером фильма выступил Ант Тимпсон. Сюжет расскажет историю девочки-отличницы по имени Милдред, чья жизнь переворачивается с ног на голову в тот момент, когда перед ней появляется папа-фокусник, которого она не видела много лет. Так как ребенок интересуется не фокусами, а природой, то отец предлагает ей вместе отправиться в путешествие. В результате семью ждет фантастическое приключение в поисках исчезающего вида пантеры. Папа и дочь вместе не только лучше узнают друг друга, но смогут стать близкими друзьями. В актерском составе указаны Элайджа Вуд, Нелл Фишер, Майкл Смайли, Моргана О"Рейли, Ванесса Стэйси и другие.

Появился заключительный трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха".

Фото и видео: Вконтакте / Экспонента фильм