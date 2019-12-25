База будет использовать частоты 3,3-4,2 ГГц.

В России в 2023 году появится отечественная базовая станция 5G. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил представитель пресс-службы АНО "Цифровая экономика". Сейчас ведутся исследования и разработки алгоритмов работы и программного обеспечения проекта.

Создание базовой станции 5G целиком запланировано на 2021-2022 год, а в 2023 году планируется запуск в производство… сообщение АНО "Цифровая экономика"

Уже разработана архитектура базовой станции, подготавливается макет проекта. Функциональные испытания станции намечены на ноябрь. Разработка системы должна быть завершена к концу 2021 года. Предположительно, база будет использовать частоты 3,3-4,2 ГГц как самые распространенные по всему миру.

Проектом занимается ЛИЦ совместно с РЖД, "Газпромом", "Роснефтью", "Ростелекомом" и другими корпорациями.

Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России.