Операторов 5G обяжут перейти на российские серверы

В 2021 году сети 5G должны появиться минимум в пяти городах-миллионниках, в 2024 – еще в десяти.

При строительстве сетей 5G операторы должны будут перейти на российское оборудование. Об этом сообщил РБК со ссылкой на дорожную карту, подлинность которой подтвердили на рынке.

Так в 2021 году сети 5G должны появиться минимум в пяти городах-миллионниках, в 2024 – еще в десяти. План одобрен президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию.

Весной этого года вице-премьер Максим Акимов, который курирует нацпрограмму "Цифровая экономика" заявил, что на создание сетей 5G будет потрачено около 650 миллиардов рублей, поэтому эти деньги "не хотелось бы отдавать зарубежным вендорам — поставщикам оборудования".

Ранее на Piter.TV: Петербургские фонари смогут раздавать сеть 5G.

Видео: YouTube/ CNBC International