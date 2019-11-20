Операторы смогут пользоваться имеющимися частотами.

Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России. В связи с этим аукционы, запланированные на 2020 год, могут быть отменены. Вместо них операторам предложат развивать новые стандарты в уже имеющихся диапазонах. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на членов Госкомиссии по радиочастотам.

Новые частоты сейчас используются лишь для тестирования. В документе предлагается выделить частоты 24,25-24,65 ГГц "неопределенному кругу лиц". Кандидаты могут получить ресурс, если направят заявку в Госкомиссию. Полоса 24,65-29,5 ГГц будет выделена специально для Роскосмоса и Новых цифровых решений. Ее передадут ведомствам до 2021 года

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