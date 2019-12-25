В Сеть утекли данные более 44 тысяч клиентов, желающих взять кредит

Пострадали клиенты компании «Альфа-кредит».

В Сеть утекли данные более 44 тысяч желающих взять кредит россиян. На этот раз жертвами мошенников стали клиенты брокера "Альфа-кредит". Об этом сообщили в "РБК". Компания занимается тем, что собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить нужный заем.

Известно, что размещенные данные содержат ФИО, номер мобильного телефона адрес электронной почты. Также хакерам стала доступна информация о сумме и виде кредита, городе и регионе проживания клиентов. Несколько недель эти сведения находились в свободном доступе.

Ранее Piter.tv писал о том, что данные клиентов сети "Красное & белое" попали в интернет.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

