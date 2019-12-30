Хакеры могут найти информацию о 17 млн клиентов сети.

Данные клиентов сети "Красное & белое" попали в интернет. В Telegram-канале Freedom Fox выложили личную информацию из базы лояльности компании. В перечне сведений есть ФИО, клиентов, их даты рождения, номера мобильных телефонов. В общем от действий злоумышленников пострадали 17 млн человек, у которых есть карты торговой сети. Об этом сообщили в "АБН".

База стала доступна общественности в 20 часов 40 минут 27 января. В ней есть много неточностей, в частности, у большого количества клиентов годом рождения стоит 1753 год, а число -1 января.. У некоторых вместо номера телефона имеется значение NULL. Сейчас количество просмотров поста с личными сведениями достигло более трех тысяч. Компания официально не прокомментировала инцидент.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

