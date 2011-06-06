Эксперт призвал создать сервис, который будет уведомлять об утечках данных

В "Лаборатории Касперского" рассказали о государственном механизме, который может помочь россиянам предотвратить мошеннические действия в свой адрес.

На российской территории для защиты от цифровых угроз нужно внедрить в работу сервис, который бы оповещал пользователей, например, на "Госуслугах" о том, что их персональные данные из определенных онлайн-ресурсов находятся в открытом доступе. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" дал технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов. Эксперт выступил перед СМИ на полях форума "Финополис".

Если конфиденциальные данные пользователя утекли, "отозвать" их из интернета уже не получится. Однако можно уведомить человека, чтобы он мог, например, оперативно сменить пароль или подготовиться к возможным мошенническим схемам. Антон Иванов,эксперт

Специалист заметил, что технические решения, которые уведомляют пользователя об утечках сведений о том, уже существуют у ряда коммерческих компаний. Если бы такой сервис появился на государственном уровне, то данный механизм потенциально увеличит осведомленность пользователей о проблеме. Таким образом россиянин сможет быть на шаг впереди аферистов, которые хотели бы воспользоваться ситуацией в преступных целях. Антон Иванов добавил, что утечки происходят вне зависимости от того, как к безопасности своих данных относится сам человек. Утечки информации в открытый доступ могут происходить из-за кибератак.

