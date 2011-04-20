Мошенники охотятся за подростками с "Пушкинской картой" в Петербурге

Появилась новая схема обмана.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксированы новые случаи мошенничества, связанные с "Пушкинской картой". Злоумышленники обманывают подростков, обещая помощь в обналичивании средств. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, аферисты ищут жертв в социальных сетях. Под предлогом вывода денег с карты они просят подростков предоставить реквизиты банковской карты, срок её действия, CVV-код и одноразовый код из SMS. После получения доступа мошенники полностью снимают средства и перестают выходить на связь.

Номера телефонов и страницы злоумышленников в соцсетях сразу становятся недоступны. Правоохранители отмечают, что подобных схем становится всё больше, а подростки чаще всего становятся жертвами из-за доверчивости и недостатка финансовой грамотности.

В МВД напоминают: вывести деньги с "Пушкинской карты" напрямую или через посредников невозможно. Любые предложения подобного рода являются мошенничеством. Родителям рекомендуют объяснить детям правила безопасного использования карты и не передавать никому её данные.

Фото: официальный ролик Минкультуры