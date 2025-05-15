Президент Российского книжного союза оценил значимость Книжного салона для Петербурга

Ежегодное событие стало обязательным пунктом программы культурной жизни города.

Журналисты издания "Вечерний Петербург" задали Сергею Степашину, президенту Российского книжного союза, вопросы о значении Международного Книжного салона в Петербурге.

Отвечая на вопрос о популярности Международного Книжного салона, привлекающего ежегодно десятки тысяч гостей, Степашин сказал, что успех мероприятия объясняется несколькими факторами. Прежде всего, это культурно-исторические корни Петербурга, являющегося центром русской культуры и литературы. Атмосфера города идеально подходит для проведения такого события, собирающего любителей интеллектуальной и творческой деятельности. Программу салона составляют встречи с популярными авторами, дискуссионные площадки, творческие мастерские, образовательные лекции и разнообразные мероприятия для детской аудитории. Добавляя к этому театральные постановки, поэтические вечера и интерактивные проекты, Салон выходит за привычные рамки простой выставки книг, превращаясь в многодневный праздник культуры. Большое разнообразие книг и специальных акций способствует привлечению большого количества как местных жителей, так и многочисленных туристов, посещающих город в летний сезон.

Рассказывая о роли Книжного салона в распространении интереса к литературе среди жителей Петербурга и других регионов, Степашин объяснил, что ежегодное событие стало обязательным пунктом программы культурной жизни города. Люди целенаправленно планируют поездку в Петербург, чтобы посетить это мероприятие, которое сочетает элементы образовательного фестиваля и развлечения. Салон позволяет жителям Петербурга встретиться лицом к лицу с представителями литературного сообщества, а зрителям из регионов предоставляется возможность следить за происходящим онлайн. Важную роль играют анонсы новых изданий, эксклюзивные интервью с авторами и увлекательные обзоры, способные привлечь читателей и зрителей за пределами северной столицы. Это особенно актуально в условиях конкуренции традиционного чтения с быстрым и зачастую поверхностным видеоформатом контента.

Комментируя инициативу разработки специальной программы для стимулирования покупки книг молодыми людьми, похожей на действующую программу "Пушкинская карта", Степашин уточнил, что власти исключили проект из списка приоритетных направлений социально-экономического развития России до 2030 года. Программа "Пушкинская карта", запущенная Министерством культуры совместно с Министерством цифрового развития, предназначена для подростков и молодёжи и даёт возможность тратить выделяемые государством деньги исключительно на посещение культурных мероприятий, но не на покупку книг. Несмотря на попытки включить книги в перечень возможных покупок, этого сделано не было. Поэтому возникла идея создать отдельную программу для молодёжи, позволяющую приобретать произведения отечественных писателей.

Объясняя причины снижения спроса на детскую литературу и другие категории книг в 2024 году, Степашин заметил, что уменьшение спроса на бумажные книги является глобальной проблемой, существующей уже долгие годы. Современные молодые люди проводят большую часть своего свободного времени в Интернете и соцсетях, предпочитая развлекательный контент занятиям чтением. Конкуренцию классическому чтению составляют просмотр фильмов и компьютерных игр. Пользователи всё чаще выбирают аудиокниги, слушая их параллельно другой деятельности или за рулем автомобиля. Нельзя обойти стороной и рост популярности электронных версий книг, предлагаемых дешевле бумажных аналогов. Наконец, огромные размеры нашей страны создают сложности с логистикой доставки книг, особенно в отдалённые районы.

Фото: Piter.TV