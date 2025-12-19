Минцифры рассчитывает на коммерческий запуск сетей 5G в 2026 году

Запуск сетей 5G ожидается в отдельных городах и районах, а массовый доступ к технологии для пользователей прогнозируется в крупных мегаполисах в 2027-2028 годах.

Первые коммерческие сети связи пятого поколения (5G) мобильной связи должны появиться на российской территории в 2026 году. Соответствующее заявление газете "Ведомости" сделал официальный представитель министерства по цифровизации. В профильном ведомстве чиновники рассматривают возможность расширения основного частотного диапазона для сетей 5G до 4 400-4 990 МГц. Ранее основной диапазон для запуска утверждался в полосе 4 800-4 990 МГц.

Напомним, что в июле прошлого года Минцифры планировало провести аукцион на распределение двух лотов частот в этой полосе. Но уже к октябрю такие торги пришлось отменить. В текущей ситуации окончательных решений по срокам и условиям проведения аукциона нет. Сотрудник компании "Ростелеком" объяснил прессе, что для эффективного развертывания сетей 5G по стране важно сочетать основной и вспомогательные диапазоны. Специалисты из МТС указали, что технически готовы запустить сети 5G на условиях технологической нейтральности. Они пояснили, что ключевой частотный ресурс необходим для будущего увеличения пропускной способности трафика пользователей. В "Билайн" добавили, что приветствуют усилия властей по выделению нового радиочастотного ресурса для развития сетей мобильной связи. Представитель "Мегафона" воздержался от комментариев по ситуации.

Фото: pxhere.com