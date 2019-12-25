За май банки выдали 316,7 тысяч кредиток.

В России ужесточили выдачу кредитных карт, доля одобренных на них заявок сократилась. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

За год доля заявок на получение кредитных карт, одобренных банками, упала в России на 8% и составила 31% от общего числа. При этом спрос на кредитные услуги у россиян также продолжает падать.

За май банки выдали 316,7 тысяч карт. Это в 2,1 раза ниже показателей за аналогичный период прошлого года. Упали и лимиты по выданным картам — они сократились 55,4%, до 23,5 миллиардов рублей.

В "Эквифаксе" прогнозируют нормализацию на рынке выдачи кредитных карт к осени и рассчитывают, что банки одобрят около 500-600 тысяч заявок по займам.

Ранее мы писали, что в России спрос на кредиты превысил докризисный уровень.

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