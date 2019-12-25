В апреле спрос на кредиты находился на отметке в 95% по отношению к январю.

В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень. В июне он составил 105% от уровня января 2020 года. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на кредитное бюро "Эквифакс". При этом число заявок на оформление кредита не раскрывается.

О компании отмечают, что в апреле спрос на кредиты находился на отметке в 95% по отношению к январю, в мае — на 88%. При этом в марте объём кредитов был на 16% выше январского.

Ранее мы писали, что ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.