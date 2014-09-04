В России упали продажи смартфонов

Снижение затронуло все сегменты рынка, кроме новых моделей.

В России в третьем квартале 2025 года упали продажи смартфонов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на крупнейших ритейлеров электроники.

Отмечается, что продажи смартфонов за конкретный период сократились на 20% в количестве и на 25% в денежном выражении по сравнению с показателями прошлого года. Снижение затронуло все сегменты рынка, кроме новых моделей. Кроме того, спрос у россиян сместился в сторону более дешевых устройств. Уточняется, что больше всего покупают смартфоны китайских брендов.

По оценкам ритейлеров, до конца 2025 года улучшений в этом направлении не ожидается. Некоторые из экспертов считают, что сейчас у аудитории нет ни ресурсов, ни потребностей в дорогих гаджетах.

Фото: pxhere.com