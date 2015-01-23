По мнению экспертов, спад связан с ростом акцизов.

В России упали продажи водки и коньяка с января по август 2025 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные ЕГАИС.

Отмечается, что розничные продажи водки за указанный период снизились на 3,94%. Продажи коньяка опустились на 9,57%. По мнению экспертов, спад связан с ростом акцизов и минимальной розничной цены, а также региональными ограничениями. С начала 2025 года акциз на этиловый спирт вырос на 15%, до 740 рублей за литр. Так, минимальная цена водки поднялась до 349 рублей, а минимальный ценник на коньяк составил 651 рубль.

Также на падение продаж сказалось решение региональных властей об ограничении времени и мест продажи алкоголя. Участники рынка заявляют, что такие ограничения приводят не столько к снижению потребления, сколько к переходу части покупателей в теневой сегмент.

