За сутки по РФ скончались 734 человека.

В России третий день подряд зафиксировали более 700 смертей от COVID-19. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса по стране. За последние сутки инфекция выявлена у еще 24 818 человек. Погибли от ковида 734 пациента.

Больше всего летальных случаев регистрируется в столичном регионе и Петербурге. Статистика говорит о 109 и 101 смерти в этих городах соответственно. Следом за ними в антирейтинге следуют Иркутская (32 пациента умерло) и Нижегородская (27 человек погибли) области, Краснодарский край (23) и Подмосковье (20).

За все время пандемии по России число жертв превысило показатель в 140,7 тысяч человек. Такие данные предоставляет оперштаб. В Росстате предлагают другую статистику. По их сведениям, коронавирус унес жизни 270 тысяч. Дело в том, что чиновники считают все летальные исходы после заражения, включая те, когда пациент умирает от осложнений или развития других заболеваний.

В России второй день подряд от COVID-19 умерли больше 700 человек.

Фото: Оперштаб