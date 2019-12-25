В России за сутки из-за коронавируса умерли 737 человек. Это максимум с начала пандемии

Прирост по числу летальных исходов составил 2,46%.

В России за последние сутки из-за коронавируса умерли 737 человек. Этот показатель стал максимумом с начала пандемии. Такое заявление сделали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Днем ранее от инфекции скончались 654 человека. В общей сложности от ковида по стране летальный исход коснулся 139 316 пациентов.

Эксперты напомнили, что условная летальность осталась на уровне 2,46%. Окончательную летальность можно будет узнать только после завершения пандемии коронавируса. В Петербурге зарегистрировано за сутки 99 смертей от COVID-19, в Иркутской области - 33, в Нижегородской области - 26, в Бурятии - 24 и на Кубани - 23 случая гибели пациентов.

Прирост числа новых пациентов с коронавирусом составил 0,41 процент. За сутки инфекцию подхватили 23 378 человек. Общее число зараженных с момента начала пандемии по РФ составило 5 658 672.

На официальной странице заболеваемости и смертности от COVID-19 в Ленобласти появилась "минутка юмора".

Фото: оперштаб РФ

