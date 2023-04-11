ФНС: число россиян с зарубежными счетами продолжает расти

Количество счетов превысило 2 млн в странах, где действует автоматический обмен финансовой информацией.

Число россиян с зарубежными счетами продолжает расти. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Юлию Шепелеву.

По ее словам, в 2024 году около 700 тыс. российских налоговых резидентов имели банковские счета за рубежом. Двумя годами ранее число россиян с зарубежными счетами составляло 539 тыс. человек. По состоянию на сегодняшний день количество счетов превысило 2 млн в странах, где действует автоматический обмен финансовой информацией.

Шепелева уточнила, что показатель вырос на 12% за год. Кроме того, темпы самодекларирования зарубежных счетов остаются высокими и составляют около 31% в год. При этом признаков массового закрытия счетов за рубежом ФНС на макроуровне не фиксирует.

