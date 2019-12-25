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На официальной странице заболеваемости и смертности от COVID-19 в Ленобласти появилась «минутка юмора»
Сегодня, 11:08
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На официальной странице заболеваемости и смертности от COVID-19 в Ленобласти появилась «минутка юмора»

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Оперштаб по борьбе с коронавирусом решил добавить к официальной статистике пандемии весёлые шутки о болезни.

В течение пандемии коронавируса в Ленинградской области вся официальная информация и статистика о течении болезни, распространении инфекции и мерах борьбы размещалась в специально созданной группе "Минус коронавирус" в социальной сети ВКонтакте. Органы власти не единожды обращали внимание жителей на то, что информация из официальной группы является единственно достоверной и полной, подчеркивая важность данного ресурса. 


Обьективность представленной в группе статистики заболеваемости и смертности вызывала сомнения на всех этапах распространения коронавируса в России, однако она отображала общие тенденции, предоставляла важную информацию и напоминала о важности соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. 
Позднее к материалам группы добавилась так называемая "минутка юмора", и между данными о заболеваемости и смертности на официальной странице оперативного штаба появились шутки на тему коронавируса. 
Темами для шуток стали заразные болезни, от которых не помогает прививка от COVID-19, оплата ПЦР-тестов по правилам этикета и схожесть строения вируса с каштаном. 

Между тем, только в Петербурге 28 июня зафиксировали суточный антирекорд смертей от COVID-19: от коронавируса умерли 110 человек, еще 1335 петербуржцев заболели. 

Фото: Pixabay

Теги: заболеваемость и смертность, ковид статистика, коронавирус, ленобласть, минутка юмора, оперативный штаб, роспотребнадзор
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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